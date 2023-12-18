قوات الاحتلال تقتحم نابلس وسط مواجهات عنيفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية، فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة"، اسفرت عن اصابة شاب بالرصاص.
وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم واقتحام واسعة في أحياء مختلفة بالمدينة، تركزت بمنطقة رفيديا، وقرب جامعة النجاح، ودوار الشهداء وشارع فلسطين.
وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنايات سكنية ومكتبات في المدينة وقرب جامعة النجاح، والعديد من منازل الفلسطينيين في أحياء مختلفة، لا سيما أطراف البلدة القديمة وبالقرب مدرسة الفاطمية.
في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال وسط اطلاق نار كثيف وسماع دوي انفجارات، خصوصا في محيط دوار الشهداء وشارع فلسطين وسط المدينة، دفعت قوات الاحتلال على ضوئها بتعزيزات اضافية من حاجز دير شرف.
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