قوات الاحتلال تقتحم نابلس وسط مواجهات عنيفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية، فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة"، اسفرت عن اصابة شاب بالرصاص.



وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم واقتحام واسعة في أحياء مختلفة بالمدينة، تركزت بمنطقة رفيديا، وقرب جامعة النجاح، ودوار الشهداء وشارع فلسطين.



وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنايات سكنية ومكتبات في المدينة وقرب جامعة النجاح، والعديد من منازل الفلسطينيين في أحياء مختلفة، لا سيما أطراف البلدة القديمة وبالقرب مدرسة الفاطمية.



في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال وسط اطلاق نار كثيف وسماع دوي انفجارات، خصوصا في محيط دوار الشهداء وشارع فلسطين وسط المدينة، دفعت قوات الاحتلال على ضوئها بتعزيزات اضافية من حاجز دير شرف.