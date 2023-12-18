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الصحة بغزة: الاحتلال يسعى لتصفية القطاع الصحي

12/18/2023 12:29:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن ما يقوم به الاحتلال جزء من السيناريو الذي بدأه بشمال غزة من مجمع الشفاء.


وأضاف القدرة اليوم الاثنين في تصريحات صحفية أن الاحتلال يسعى لتصفية القطاع الصحي.


ونوه أن استهداف مجمع ناصر الطبي جزء من سياسة الاحتلال لتصفية القطاع الصحي، ومن شأنه إسقاط المنظومة الصحية جنوب قطاع غزة.

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