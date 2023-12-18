الصحة بغزة: الاحتلال يسعى لتصفية القطاع الصحي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن ما يقوم به الاحتلال جزء من السيناريو الذي بدأه بشمال غزة من مجمع الشفاء.
وأضاف القدرة اليوم الاثنين في تصريحات صحفية أن الاحتلال يسعى لتصفية القطاع الصحي.
ونوه أن استهداف مجمع ناصر الطبي جزء من سياسة الاحتلال لتصفية القطاع الصحي، ومن شأنه إسقاط المنظومة الصحية جنوب قطاع غزة.
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