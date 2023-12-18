الإذاعات الأردنية تتوحد في حملة لجمع التبرعات لمرضى السرطان القادمين من غزة

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنظم مجموعة الراية الإعلامية اليوم الاثنين ، يوما مفتوحا بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان وبالشراكة مع مجموعة من الإذاعات المحلية ضمن حملة "أنقذوا مرضى السرطان القادمين من غزة"، بهدف جمع التبرعات لدعم علاج عدد من أبناء غزة في مركز الحسين للسرطان، حيث أنّ أكثر من 9000 مريض سرطان في غزة حاليا حُرموا من العلاج.
اليوم، وبهمة الشعب الأردني الطيب ، تتوحد جهود الإذاعات الأردنية تضامنا مع أهلنا في غزة حيث من المتوقع استقبال ما يقارب 100 مريض جديد خلال الأشهر المقبلة.
وعلى المدى البعيد، تلتزم المؤسسة بدعم حوالي 250-300 مريض من المتوقّع استقبالهم سنويا خلال السنوات المقبلة، إلى أن تتمّ إعادة بناء النظام الصحي في غزة بعون الله.
وتشارك في الحملة إذاعات مجموعة الراية الإعلامية؛ راديو هلا، وجيش أف أم، وإذاعة Bliss، وموقع هلا أخبار، إضافة إلى الإذاعة الأردنية وموقع الوكيل الإخباري، وإذاعات؛ أمن أف أم، هوا عمّان، إذاعة الجامعة الأردنية، مزاج أف أم، ميلودي الأردن، نشامى أف أم، فرح الناس، راديو البلد، و نون أف أم.
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