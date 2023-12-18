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فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

12/18/2023 12:29:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، واستنادا لأحكام المادة 170 من نظام الخدمة المدنية، أن التالي أسماؤهم فاقدين لوظائفهم اعتباراً من التاريخ المبين إزاء اسم كل منهم.


وأشارت الوزارة في الإعلان إلى أن قرار فقدان الوظيفة جاء لتغيب هؤلاء الموظفين عن عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة.
وتاليا الاسماء:








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