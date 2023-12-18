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جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده جنوب قطاع غزة

12/18/2023 12:29:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 4 من جنوده قتلوا في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.


وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي فإن 4 عسكريين إضافيين قُتلوا خلال معارك في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 458 عسكريا.

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