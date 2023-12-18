جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده جنوب قطاع غزة
التاريخ
12/18/2023 12:29:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 4 من جنوده قتلوا في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.
وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي فإن 4 عسكريين إضافيين قُتلوا خلال معارك في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 458 عسكريا.
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