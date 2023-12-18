Monday, 18 December 2023 09:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس النواب يعقد اليوم جلسة لمناقشة ردود الحكومة على 11 سؤالا نيابيا

12/18/2023 12:29:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة رقابية صباحية، لمناقشة ردود الحكومة على 11 سؤالا نيابيا وجهت إلى وزارات الإعلام والطاقة والعدل والتربية والتعليم والأشغال العامة والأوقاف والتعليم العالي والمياه.


وبعد الجلسة، تناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام، استراتيجية وزارة الشباب بالتوجيه الوطني.


وتلتقي لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، مع متدربي مشروع الزمالة البرلمانية في مجلس النواب/ صندوق الملك عبدالله الثاني.


وتبحث لجنة التربية والتعليم، نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022).


MENAFN18122023000208011052ID1107614238

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث