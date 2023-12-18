مجلس النواب يعقد اليوم جلسة لمناقشة ردود الحكومة على 11 سؤالا نيابيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة رقابية صباحية، لمناقشة ردود الحكومة على 11 سؤالا نيابيا وجهت إلى وزارات الإعلام والطاقة والعدل والتربية والتعليم والأشغال العامة والأوقاف والتعليم العالي والمياه.
وبعد الجلسة، تناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام، استراتيجية وزارة الشباب بالتوجيه الوطني.
وتلتقي لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، مع متدربي مشروع الزمالة البرلمانية في مجلس النواب/ صندوق الملك عبدالله الثاني.
وتبحث لجنة التربية والتعليم، نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022).
MENAFN18122023000208011052ID1107614238
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.