مدعوون للتعيين في الصحة - أسماء

مدعوون للتعيين في الصحة - أسماء
التاريخ
12/18/2023 12:29:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية التالي اسماؤهم، إلى مراجعة مديرية الموارد البشرية للتعيين.
وبحسب الإعلان المنشور في الصحف اليومية فأن كل من يتخلف عن استكمال الأوراق يعتبر مستنكفا عن العمل.
وتاليا الاسماء:
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