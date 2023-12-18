وظائف شـاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

وظائف شـاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء
التاريخ
12/18/2023 12:29:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية المرشحين المدرجة أسماؤهم أدناه لإجراء الامتحان التنافسي الالكتروني في عدة وزارات ومؤسسات حكومية .
كما أعلن عن وظائف شاغرة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية .
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