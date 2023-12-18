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مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن غزة

12/18/2023 12:29:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يصوت مجلس الأمن في وقت متأخر من اليوم الاثنين على مشروع قرار، قدمته الإمارات بخصوص الوضع في غزة.


ويجتمع المجلس الساعة الثالثة مساء بتوقيت نيويورك، تحت عنوان "الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه قضية فلسطين".


ويطالب مشروع القرار الجديد "بوقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية" في غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع بشكل أكبر وأسرع.


وكانت الولايات المتحدة استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار الأسبوع الماضي، طالب بوقف الحرب على غزة لأسباب إنسانية.

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