العراقيون ينتخبون مجالس المحافظات

MENAFN - Al Wakeel News)فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات العامة في مختلف المدن العراقية، اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للتصويت العام، في انتخابات مجالس المحافظات.



وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص، بلغت أكثر من 67 %.



وذكرت المفوضية في المؤتمر الصحفي الخاص بيوم الاقتراع،، أنه "في الساعة السادسة من مساء يوم السبت، أغلقت محطات الاقتراع للتصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لعام 2023، بعد أن أدلى الناخبون من القوات الأمنية والنازحين بأصواتهم بانسيابية ويسر، نتيجة لوضوح الإجراءات التي وضعتها المفوضية والتدريب العالي لموظفي يوم الاقتراع، إضافة إلى التثقيف الانتخابي والحملة الإعلامية التي سبقت العملية الانتخابية".



وأضافت، أنه "بموجب تقرير الغلق الذي صدر عن أجهزة الاقتراع، فقد بلغ عدد الناخبين المصوتين (706) آلاف ناخب و(805)، من أصل (مليون وخمسين ألفا وستمئة وثلاثة وخمسين ناخبا) أي بنسبة 67%".



ويشهد العراق اليوم الاثنين انطلاق انتخابات مجالس المحافظات، وفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد، توجيها لشركات القطاع الخاص بفسح المجال أمام العاملين فيها للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات.



روسيا اليوم