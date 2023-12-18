الصحة بغزة: أكثر من 100 شهيد و20 مصابا في جباليا

الصحة بغزة: أكثر من 100 شهيد و20 مصابا في جباليا
التاريخ
12/18/2023 12:29:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة إن أكثر من 100 شهيد ارتقوا في جباليا نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي الليلة الماضية .
وأضاف أنه أصيب 20 آخرون، في حين يتواجد 100 غيرهم تحت الأنقاض.
ويواصل الاحتلال القصف على مناطق عدة في قطاع غزة لليوم الـ 73 من العدوان.
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