الصحة بغزة: أكثر من 100 شهيد و20 مصابا في جباليا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة إن أكثر من 100 شهيد ارتقوا في جباليا نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي الليلة الماضية .



وأضاف أنه أصيب 20 آخرون، في حين يتواجد 100 غيرهم تحت الأنقاض.



ويواصل الاحتلال القصف على مناطق عدة في قطاع غزة لليوم الـ 73 من العدوان.

