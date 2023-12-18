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الصحة بغزة: أكثر من 100 شهيد و20 مصابا في جباليا

12/18/2023 12:29:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة إن أكثر من 100 شهيد ارتقوا في جباليا نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي الليلة الماضية .


وأضاف أنه أصيب 20 آخرون، في حين يتواجد 100 غيرهم تحت الأنقاض.


ويواصل الاحتلال القصف على مناطق عدة في قطاع غزة لليوم الـ 73 من العدوان.


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