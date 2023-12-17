Monday, 18 December 2023 09:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صاحب السمو استقبل أمير قطر لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الراحل

12/17/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري عصر أمس أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه، حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له، بإذن الله تعالى، سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.
كما قدم سموه التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.
وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.
هذا، ورافق سموه وفد يضم كلا من الممثل الشخصي لسمو الأمير سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ووزير الداخلية وقائد قوة الامن الداخلي (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ورئيس الديوان الاميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني والشيخ ثاني بن حمد آل ثاني والشيخ القعقاع بن حمد آل ثاني والشيخ حمد بن تميم بن حمد آل ثاني.


MENAFN17122023000130011022ID1107613361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث