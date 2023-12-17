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مساجد الكويت أدت صلاة الغائب على روح الأمير الراحل

12/17/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
بقلوب يملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره، أقامت مساجد البلاد أمس صلاة الغائب على روح سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. وأعرب عدد كبير من أئمة المساجد والمصلين عن حزنهم لهذا المصاب الأليم، مستذكرين مناقب سمو الأمير الراحل وحبه لوطنه وأبناء الكويت والمقيمين على أرضها، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه في كل مكان الصبر والسلوان. وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد م.تركي العتيبي قد أصدر تعميما إداريا بشأن أداء صلاة الغائب على سمو الأمير الراحل. وجاء في التعميم: قال الله تعالى «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»، تنعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه، وتتقدم بأحر التعازي إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بهذا المصاب الجلل. وتابعت: نوجه جميع أئمة المساجد بأداء صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى يوم الأحد بعد صلاة الظهر مباشرة في جميع مساجد الكويت، سائلين الله تعالى بمنه وكرمه أن يتغمد الفقيد الأمير الراحل بواسع رحمته ويوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لما يحب ويرضى ويأخذ بناصيته للبر والتقوى.

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