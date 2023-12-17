مساجد الكويت أدت صلاة الغائب على روح الأمير الراحل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
بقلوب يملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره، أقامت مساجد البلاد أمس صلاة الغائب على روح سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. وأعرب عدد كبير من أئمة المساجد والمصلين عن حزنهم لهذا المصاب الأليم، مستذكرين مناقب سمو الأمير الراحل وحبه لوطنه وأبناء الكويت والمقيمين على أرضها، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه في كل مكان الصبر والسلوان. وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد م.تركي العتيبي قد أصدر تعميما إداريا بشأن أداء صلاة الغائب على سمو الأمير الراحل. وجاء في التعميم: قال الله تعالى «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»، تنعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه، وتتقدم بأحر التعازي إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بهذا المصاب الجلل. وتابعت: نوجه جميع أئمة المساجد بأداء صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى يوم الأحد بعد صلاة الظهر مباشرة في جميع مساجد الكويت، سائلين الله تعالى بمنه وكرمه أن يتغمد الفقيد الأمير الراحل بواسع رحمته ويوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لما يحب ويرضى ويأخذ بناصيته للبر والتقوى.
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