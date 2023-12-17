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محمد المعجل سموه كان حريصا على تنمية البلاد في مختلف المجالات

12/17/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم عضو المجلس البلدي الأسبق محمد المعجل بخالص العزاء والمواساة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والحكومة والشعب الكويتي في وفاة فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، داعيا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وقال المعجل ان الجميع اتفق على محبة سمو الأمير الراحل أمير التواضع والتسامح والمكارم، مشيرا الى أنه أفنى حياته في خدمة الكويت وأهلها وترك بصمات واضحة في العديد من المجالات خلال المناصب التي تقلدها، مبينا أن سموه كان حريصا على تنمية وازدهار البلاد في مختلف المجالات والسعي لوضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة.

MENAFN17122023000130011022ID1107613359

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