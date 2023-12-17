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عيد الرشيدي حمل هموم المواطنين وكان مثالا في العطاء حتى آخر حياته

12/17/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قال وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي ان سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، حمل هموم المواطنين وكان عابدا متواضعا أحب الكويت وأحبته الكويت. وأضاف الرشيدي أن سموه كان مثالا في العطاء وعمل الخير حتى آخر حياته، ونعزي أنفسنا وآل الصباح الكرام وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يرحمه ويدخله جنات النعيم ويتقبل أعماله الصالحة.

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