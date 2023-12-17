عيد الرشيدي حمل هموم المواطنين وكان مثالا في العطاء حتى آخر حياته

عيد الرشيدي حمل هموم المواطنين وكان مثالا في العطاء حتى آخر حياته
التاريخ
12/17/2023 11:30:15 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قال وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي ان سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، حمل هموم المواطنين وكان عابدا متواضعا أحب الكويت وأحبته الكويت. وأضاف الرشيدي أن سموه كان مثالا في العطاء وعمل الخير حتى آخر حياته، ونعزي أنفسنا وآل الصباح الكرام وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يرحمه ويدخله جنات النعيم ويتقبل أعماله الصالحة.
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