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د مريم العازمي لن ننسى تواضعكم وكلماتكم الصادقة وروحكم النقية

12/17/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
قالت أمين عام المجلس الأعلى للأسرة بالتكليف د.مريم العازمي: تلقينا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد أسكنه فسيح جناته.
وتقدمت العازمي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية، مبينة أن أمير العفو اكتسب محبة واحترام الشعوب والحكومات، وعفويته مع الجميع لا يمتلكها الكثيرون.
وأضافت: رحم الله أميرنا وقائدنا الغالي أمير العفو وجعل منزلته في عليين وألهمنا جميعا الصبر والسلوان، وقد فقدنا غاليا لن يجود الزمان بمثله، ولن ننساك أيها الساكن في كل القلوب، وكيف تغيب وكل ما حولنا شاهد على إخلاصك لوطنك ولأمتك ولكل المسلمين، ولن ننسى تواضعك وكلماتك الصادقة التي تدل على قلب طاهر وروح نقية.

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