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خالد العجمي الأمير الراحل وهب حياته للكويت

12/17/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
توجّه الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون د.خالد العجمي بخالص التعازي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والحكومة والشعب الكويتي، بوفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله.
وقال العجمي: رحمك الله يا والدنا وأميرنا الغالي وغفر لك أعظم المغفرة وأسكنك الفردوس الأعلى، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك لمحزونون.
وذكر أن الأمير الراحل عمل بتفان وإخلاص ووهب حياته للكويت وشعبها، مراعيا الله تعالى في سعيه الحثيث لازدهارها وتطورها وكان الداعم للعمل الخيري والإنساني، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويلهمنا جميعا الصبر.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

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