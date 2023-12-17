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خالد الحربي نسأل الله أن يسكن فقيدنا منازل الأبرار ومرافقة الأخيار

12/17/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
قال نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الشؤون المالية والإدارية ودور الرعاية الاجتماعية بالإنابة خالد الحربي: نعزي والدنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأنفسنا والكويت والأمتين العربية والإسلامية بوفاة فقيدنا الغالي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه. وتابع الحربي: الكويت كلها تبكيك يا حبيب الشعب، رحمك الله وغفر لك يا أمير العفو والإصلاح.
‏اللهم أجرنا في مصيبتنا، ونسأل الله تعالى أن يرحم فقيدنا برحمته الواسعة ويسكنه منازل الأبرار ومرافقة الأخيار ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

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