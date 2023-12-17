خالد الحربي نسأل الله أن يسكن فقيدنا منازل الأبرار ومرافقة الأخيار

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
قال نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الشؤون المالية والإدارية ودور الرعاية الاجتماعية بالإنابة خالد الحربي: نعزي والدنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأنفسنا والكويت والأمتين العربية والإسلامية بوفاة فقيدنا الغالي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه. وتابع الحربي: الكويت كلها تبكيك يا حبيب الشعب، رحمك الله وغفر لك يا أمير العفو والإصلاح.
اللهم أجرنا في مصيبتنا، ونسأل الله تعالى أن يرحم فقيدنا برحمته الواسعة ويسكنه منازل الأبرار ومرافقة الأخيار ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
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