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الطريجي سمو الأمير الراحل كان داعما للحركة الكشفية منذ انطلاقتها

12/17/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
نعت جمعية الكشافة الكويتية فقيد الكويت والعالم العربي والإسلامي وقائد المسيرة العطرة والحكمة ووالد الجميع المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي: نيابة عن جميع منتسبي الحركة الكشفية بالكويت نعزي أنفسنا والشعب بوفاة أمير التسامح، طيب الله ثراه، مشيرا إلى ان سموه كان يولي اهتماما كبيرا بالحركة الكشفية الكويتية وداعما لأنشطتها وفعالياتها.
وأضاف الطريجي: كان لتشجيع سموه دور كبير في تحقيق جمعية الكشافة الكويتية العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة على المستويين العربي والدولي، لافتا إلى اننا سائرون على نهجه الذي رسمه لنا، حيث طوى صفحات حياته الكريمة بعد مشوار تاريخي حافل كرس فيه مبادئ الحق والحكمة والاتزان، وعمق أنبل القيم والمعاني الإنسانية وأصل ما جاء في تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والقيم والعادات المتوارثة الأصيلة.
وتابع: ندعو الله تعالى أن يوفق خلفه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأن يأخذ بيده لاستكمال مشوار سلفه الراحل لما فيه خير كويتنا العزيزة والارتقاء بمسيرتها المباركة لتحقيق المزيد من التطلعات والآمال لشعبها الوفي.

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