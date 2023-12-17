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ذوي الإعاقة الجميع يشهد بمناقب الفقيد الكبير

12/17/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
نعى قيادات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته.
وفي البداية، قالت مدير إدارة التأهيل المهني في الهيئة العنود الوزان: ما عرفنا ولا رأينا من أميرنا الراحل إلا كل خير، فالبرغم من قصر فترة حكمه فإن الأثر الطيب الذي تركه في قلوب أبناء شعبه سيبقى مدى الحياة، لافتة إلى انه أفنى عمره في خدمة البلاد، ويشهد له الجميع بأنه العابد الزاهد المتواضع والحاكم الذي عفا وصفح، نسأل الله له المغفرة والرحمة.
‏بدورها، قالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى الخميس: نعزي والدنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأنفسنا وشعب الكويت والأمة العربية والإسلامية بوفاة والدنا الغالي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي عمل على النهوض بالبلاد وخدمة الوطن والمواطن، ونسأل الله تعالى أن يرحم فقيدنا برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
من جهتها، قالت مراقب المتابعة الوظيفية في الهيئة زينب العنزي: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا راد لقضاء الله وقدره، فاجعتنا كبيرة، ومصابنا جلل، بوفاة أمير العفو والتواضع، رحمه الله، ونسأل الله أن يلهم الكويت أميرا وحكومة وشعبا الصبر والسلوان.
وفي السياق ذاته، تقدمت مراقب العلاقات العامة والإعلام في الهيئة موضي الدريبي بخالص التعازي إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب والحكومة في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد أسكنه فسيح جناته، ولله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.

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