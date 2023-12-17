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جمعية الإداريين الكويت فقدت قائدا حكيما ورجل دولة من طراز نادر

12/17/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
نعت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.
وقالت الجمعية في بيان صحافي: بمشاعر الحزن والأسى، والقبول بقضاء الله وقدره، ننعى باسم جموع الإداريين وموظفي المؤسسات التعليمية والأكاديمية في وزارة التربية والتعليم العالي، حيث فقدت الكويت والأمة العربية والإسلامية، أمير التواضع والعفو وقائد الحكمة، سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.
وأضاف البيان: فقدت الكويت قائدا حكيما ورجل دولة من طراز نادر طوى صفحات حياته الكريمة، بمشوار حافل بالإنجازات والعمل، حيث كرس فيه مبادئ الحق والحكمة والعفو والتواضع، وعمّق فيه أنبل قيم التسامح والمعاني الإنسانية لديننا الإسلامي الحنيف، وبرحيله فقدت البلاد أحد كبار قادتها قاد بحكمة واقتدار وأرسى أركان الأمن والأمان، وحقق إنجازات كبيرة وعظيمة لا حدود لها، وأصدر مرسوم العفو عن أبناء الوطن، ورسخ دعائم سيادتها وحريتها واستقرارها.
وتابع: ساهم الفقيد الكبير في تعزيز العلم والتعليم ودعم الأساتذة والأكاديميين والباحثين والإداريين بالمؤسسات التعليمية، وحثهم على الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار، وتحفيز البحث العلمي والتميز والعطاء.
ودعت الجمعية الله أن يمد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بعون منه وقوة، ويلهمه السداد والتوفيق لما فيه خير ورفعة الكويت وأبنائها ويجعله خير خلف لخير سلف، ويسبغ على فقيد الكويت كريم رحمته وواسع مغفرته.

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