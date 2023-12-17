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المجيبل لـ الأنباء رسم للكويتيين منهجا في الإصلاح يبدأ بالتسامح ويسير في فصل السلطات واحترام الدستور

12/17/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال استاذ الاتصال الاستراتيجي ودراسات المجتمع بجامعة الكويت د.ناصر بدر المجيبل لـ «الأنباء»: بداية أعزي الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية برحيل سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله.
وأوضح المجيبل أن المغفور له الراحل لعب دورا مهما في التوازن بين أبناء الشعب الكويتي محاولا التقريب وترسيخ مفهوم العفو والتسامح وقد بدأ بنفسه في العفو في اول ايام حكمه وفي نهايتها،
متابعا: فقد رسم للكويتيين منهجا في الاصلاح يبدأ بالتسامح ويسير في فصل السلطات واحترام الدستور، وكلي أمل في أن يستكمل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مسيرة النهضة والعدل والتسامح والحزم معا ليكون المظلة التي يستظل بها الجميع كما عهدنا من أسرة الحكم الكريمة.
وختم قائلا: مصابنا جلل وألمنا كبير، ولكن أملنا أكبر، وحفظ الله الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه.

MENAFN17122023000130011022ID1107613351

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