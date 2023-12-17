أكاديميون لـ الأنباء الكويت فقدت قائدا عظيما وسياسيا حكيما



الحمود: مواقف سموه مشرفة في خدمة الكويت منذ أن كان ولياً للعهد إلى أن أصبح أميراً لها

المناع: أمير العفو اتسم بتحكيم القانون والالتزام بالدستور والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية

الكندري: عهد الشيخ نواف الأحمد كان عهد عفو وصفح وتسامح واستقرار سياسي

المكيمي: الكويت ودّعت أمير العطاء.. ترك بصمة بجميع مؤسسات الدولة طوال مسيرته

العنزي: كان والداً حنوناً وراعياً وداعماً للأكاديميين ومشجعاً على العلم والبحث العلمي الكندري: فقدنا قائداً محباً لوطنه.. تميز بالحكمة والتواضع والعفو فاستحق محبة شعبه



آلاء خليفة

أعرب عدد من الأكاديميين عن خالص التعازي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، مستذكرين عددا من مناقبه وصفاته الحميدة، فضلا عن كونه رجلا سياسيا حكيما وقائدا عظيما لدولته، فقد قام خلال فترة توليه الحكم بالعديد من الإنجازات على المستويين المحلي والاقليمي وكذلك العالمي.

ولفتوا على المستوى الإنساني أيضا، إلى قرب سموه من أبناء شعبه، حيث كان حريصا على التواجد في مناسباتهم السعيدة والحزينة، يبارك لهذا في أفراحه ويشاطر ذلك أحزانه، كما أنه كان محبا لشعبه يلتقي بهم في العديد من المناسبات ويتبادل معهم الأحاديث الودية كما حديث الأب مع أبنائه.

كما وصف الأكاديميون سمو الأمير الراحل بأنه أمير التواضع والعفو والمحبة والرحمة والسلام والعدل.

في البداية، قالت رئيسة المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم أ.د.موضي الحمود لـ «الأنباء»: باسمي وباسم أسرة جامعة عبدالله السالم جميعا أعضاء المجلس التأسيسي والأساتذة والطلبة والإداريين أتقدم الى شعب الكويت جميعهم وإلى أسرة آل الصباح الكرام بأحر التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله أميرنا ووالدنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، الأمير الزاهد البار بوطنه وأهله في الكويت والحريص دائما على رفاهية شعبه وكذلك الحريص على التواصل والتآخي مع دول الخليج والمنطقة العربية.

وأشارت الحمود الى حرص سموه الدائم على تعزيز سمعة الكويت على المستوى الدولي، مستذكرة مواقف سموه في خدمة الكويت منذ ان كان وليا للعهد الى ان اصبح أميرا، كما نستذكر دوما قربه من الشعب الكويتي.

وختمت الحمود بالدعاء للفقيد الراحل: تغمده الله بواسع رحمته، ونسأل الله أن يمد خلفه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بيد العون في خدمة الكويت واستكمال مسيرة السلف، حفظ الله الكويت أميرا وحكومة وشعبا من كل مكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من ناحيته، قال الأكاديمي والباحث السياسي د.عايد المناع: عظم الله أجر الكويت وعظم الله أجر أسرة آل الصباح وعظم الله أجر الامة العربية جمعاء في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، هذا الرجل الطيب ذو الاخلاق الحميدة المهذب التقي النقي.

وأضاف: وفاة سموه تعد خسارة كبيرة للكويت وللمنطقة بشكل عام وللعمل الانساني، لكن هذا قضاء الله وقدره ونسأل المولى عزّ وجلّ ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأفاد المناع بأن سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، حكم فترة ليست طويلة ولكنه اتسم بتحكيم القانون والالتزام بنصوص الدستور والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، كما أنه أمير العفو الذي تجاوز عن بعض الامور والاحكام التي صدرت على بعض السياسيين والمغردين والمتجاوزين وأصدر عفوا شمل الكثيرين منهم وخفف عن الأسر الكويتية عبء الفراق وأعاد اللحمة الى ابناء الوطن من خلال السماح لمن غادر البلاد بالعودة الى الوطن وكذلك الذين صدرت بحقهم احكام بالخروج من السجون، فكان صاحب حس أبوي كبير.

وأضاف: نحن على يقين كذلك بأن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سيكون خير خلف لخير سلف وسيقود السفينة الكويتية الى بر الأمان وإلى التنمية والتطوير والعمل من أجل تعزيز أمن الكويت واستقرارها وحمايتها من اي مخاطر خارجية وللتعاون المثمر مع الدول الخليجية والعربية ودعم القضايا العربية العادلة.

وختم قائلا: نسأل الله عزّ وجلّ أن يرحم أميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد، وأن يعين صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على تحمل أعباء المسؤولية.

استقرار سياسي

من جانبه، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.علي الكندري لـ «الأنباء»: ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية ومطمئنة ننعى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، فقد شهدت الكويت في عهده استقرارا سياسيا بحكمته السامية، ونهوضا بالبلد في مختلف المجالات ومحاسبة وإدانة الفاسدين وتطبيق القانون على الجميع.

وأوضح ان عهد الشيخ نواف الأحمد كان عهد عفو وصفح وتسامح ورفع للظلم، كان غير مطبع ولا مصافح ليد الصهاينة وكان مساهما دائما في رفع الظلم ونصرة الحق.

وقال الكندري: نسأل الله لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد التوفيق والسداد، داعين وراجين المولى عزّ وجلّ له كل الخير والنهوض بتنمية واستقرار بلدنا الحبيب وان يمتعه بموفور الصحة والعافية.

من ناحيتها، قالت استاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت د.هيلة المكيمي لـ«الأنباء»: نعزي أنفسنا في وفاة أميرنا المغفور له صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اللهم انزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.

وقالت المكيمي: ودعت الكويت أميرها الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، الذي ترك بصمة في العديد من مؤسسات الدولة طوال مسيرة عطائه حتى توج أميرا وعرف بعطائه وتسامحه حتى عرف بأمير العفو.

من ناحيته، تقدم العميد المساعد للشؤون الطلابية بعمادة شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يوسف مسعد العنزي بخالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، ولأسرة آل الصباح وأهل الكويت وكافة الشعوب العربية والإسلامية برحيل أمير العفو والتواضع صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح طيب الله ثراه.

وقال العنزي: ان العالم فقد قائدا عظيما والكويت فقدت والدا حنونا عطوفا تميز بتواضعه وقربه من الجميع في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية ومن ذلك حرصه ودعمه منقطع النظير رحمه الله للأكاديميين وطلبة العلم لاسيما الطلبة المتفوقين من خلال تواجده المستمر والداعم لهم وذلك عبر رعايته وتكريمه لأكثر من حفل للمتفوقين في جامعة الكويت منذ أن كان وزيرا.

وأضاف: قد تشرفت شخصيا بتكريمه لي رحمه الله في حفل المتفوقين الذي نظمته كلية الآداب بجامعة الكويت عندما كان وزيرا حينها قبل أكثر من 20 عاما فكان دائم التواجد لدعم الطلبة والطالبات الفائقين والفائقات مثلما كان داعما رئيسيا لأساتذتهم ومؤسساتهم التعليمية في العديد من الفعاليات إضافة إلى حرصه الشخصي على توفير كافة السبل لازدهار التعليم ودعمه غير المتناهي رحمه الله للعمل على تحقيق ذلك.

من جانبه، تقدم القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.يعقوب الكندري بخالص التعازي لأسرة آل الصباح وللشعب الكويتي وللامتين العربية والإسلامية بوفاة سمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.

وقال الكندري في تصريح لـ «الأنباء»: الشيخ نواف الأحمد شخصية وطنية دخل في قلب كل كويتي وشعرنا بالحزن والألم الشديدين لوفاته، موضحا ان الشيخ نواف من الشخصيات التي تميزت بالكثير من الخصال المميزة كحاكم من حكام الكويت وكلنا نعلم ونتذكر عندما كان يذهب للمسجد بمفرده دون حراسة وكان دوما قريبا من شعبه في السراء والضراء وتميز بالعدل والسماحة والطيبة والخلق الكريم.

وتابع: الشيخ نواف والدنا جميعا، اختلط مع الجميع دون قيود أو حدود، وأستذكر لسموه موقفا على المستوى الشخصي عندما قمنا بزيارته كوفد من جامعة الكويت مازلت أتذكر كلماته التي وجهها لنا وتواضعه الجم الذي بدا لنا من خلال كلماته عندما أشار لنا وقال «انتم علماء هذا المجتمع ونحن نتعلم منكم».

وزاد الكندري: فعندما يكون القائد بهذا التواضع والحب والسماحة بالتأكيد سنحزن لفراقه، فهو أمير التواضع ونكن له كل التقدير والاحترام والمعزة وترك بصمة في قلب كل مواطن ومقيم على هذه الارض الطيبة، ونسأل الله عزّ وجلّ التوفيق والسداد لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

من ناحية اخرى، أشار الكندري الى كون الشيخ نواف الأحمد أميرا للعفو عندما أصدر عفوا أميريا شمل جميع المحكوم عليهم في قضايا الرأي وغيرها وهي من الأمور التي لا يمكن نسيانها وستكون بصمة في تاريخ الكويت المعاصر.