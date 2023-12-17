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رئيس جمعية المهرجانات أمير التواضع ستظل ذكراه باقية في قلوب الكويتيين ووجدانهم

12/17/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس جمعية المهرجانات الكويتية طارق العبيد إن الكويت وأهلها فقدوا بوفاة الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، قائدا وإنسانا قل نظيره في العالم لما عرف عنه من سجل زاخر في خدمة البلاد وأهلها وما تلمسه أهل الكويت جميعا من تواضع لديه رفعه في قلوبنا جميعا إلى أعلى الدرجات وستظل ذكراه باقية أبدا في وجداننا.
وأضاف العبيد في بيان صحافي للجمعية: نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة آل الصباح الكرام وللكويت قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدين ان الأمير الراحل أمير التواضع والعفو مثل ركيزة من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في الكويت والمنطقة وكان داعما قويا للعمل الإسلامي المشترك.
وأضاف البيان ان مسيره أميرنا الراحل حافلة بالبذل والعطاء، سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية. وذكر العبيد أن الأمير الراحل كان يتمتع بمكانة كبيرة في الشرق الأوسط، حيث قدم الكثير من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت وبوفاته، رحمه الله، فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية إنسانا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق.
وأكد رئيس جمعية المهرجانات ان الأمير الراحل، طيب الله ثراه، وخلال كل المسؤوليات التي تولاها والمناصب التي تبوأها والمهام التي حملها على عاتقه كان رجل دولة بامتياز وتميز بعقل متقد وتفكير منظم ورؤى حاسمة وحازمة في أداء المهام وتحقيق الأهداف وتشهد له كل ميادين العمل العام ووزارات الدفاع والداخلية والشؤون وغيرها من مسؤوليات تبوأها المغفور له سمو الشيخ نواف أمير الكويت الغالي.
وذكر العبيد أن فقيد الأمة العربية هو رمز للإنسانية السمحة ورمز للتواضع ورمز للعفو وقد أفنى حياته في خدمة بلده في زمن الاستقرار وفي زمن التحديات الكبرى التي عرفتها الكويت، مؤكدا ان مسيرة الراحل الكبير ستبقى إرثا ومنهجا ينهل منه الكويتيون في عملهم وفي خدمة الكويت والعطاء لأجلها والأخذ من ينابيع الرسالة الإنسانية التي اتسم بها الراحل كما أسلافه الكرام في إيلاء الجانب الإنساني وتلمس حاجات الآخرين ومحاولة التخفيف من معاناتهم ودعمهم وكلنا شاهدنا التوجيهات السامية من لدنه، رحمه الله، في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء في العالم خلال حدوث الكوارث لديهم سواء الطبيعية أو من صنع الإنسان. واستدل العبيد على ذلك بالجسر الجوي الذي أمر به فقيد الكويت الراحل الكبير بتسييره أخيرا لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة ودعم صمودهم في وجه العدوان الإسرائيلي بنحو 40 طائرة ومئات الأطنان من المساعدات وقبلها الجسر الجوي إلى الأشقاء في السودان والمتضررين من الزلازل في كل من سورية وتركيا وقبلها مشاركة الكويت في إطفاء حرائق الغابات في الجزائر وتونس وتركيا وغيرها.
ولفت رئيس الجمعية إلى أن الأمير الراحل، طيب الله ثراه، أعطى مثالا للعالم بتقدير قيمة الإنسان ككل وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السور الحامي للكويت ومثالا على قيمة العفو والتسامح حتى انه بدأ عهده الميمون بالعفو وختمه بالعفو، في رسالة سامية غمرت قلوب الجميع وأكدت أن ذكراه ستبقى باقية أبدا في قلوب الكويتيين ووجدانهم وبوفاته، رحمه الله، فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية إنسانا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق، ونسأل المولى تعالى أن يتغمد الأمير الراحل برحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.
واختتم العبيد البيان بأن يوفق صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في المضي قدما على نهج حكام الكويت البررة والأمير الراحل وحمل راية الوطن نحو مزيد من الازدهار والتنمية والتقدم فهو خير خلف لخير سلف وهو قائد الكويت وهو أمير الحزم.

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