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جمعية الصحافيين والأسرة الصحافية عزت بوفاة الأمير الراحل ليدم الله الاستقرار على الكويت

12/17/2023 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدمت جمعية الصحافيين الكويتية والأسرة الصحافية بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الوفي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وطيب ثراه.
وأعربت الجمعية عن عميق مشاعر الحزن والأسى لوفاة سموه، سائلة الباري عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويشمله برحمته الواسعة وأن يديم على الكويت نعمة الاستقرار والأمان تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وقالت الجمعية مثلما كان المغفور له بإذن الله تعالى أميرنا الراحل محبا لشعبه، فإن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، يؤكد على أن قيادة هذا الوطن تسعى دائما لمصلحة أبناء الكويت وكل مقيم على أرضها الطيبة.
ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد لقائدنا وأميرنا ووالدنا صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد.

MENAFN17122023000130011022ID1107613348

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