جمعية الصحافيين والأسرة الصحافية عزت بوفاة الأمير الراحل ليدم الله الاستقرار على الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) تقدمت جمعية الصحافيين الكويتية والأسرة الصحافية بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الوفي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وطيب ثراه.
وأعربت الجمعية عن عميق مشاعر الحزن والأسى لوفاة سموه، سائلة الباري عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويشمله برحمته الواسعة وأن يديم على الكويت نعمة الاستقرار والأمان تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وقالت الجمعية مثلما كان المغفور له بإذن الله تعالى أميرنا الراحل محبا لشعبه، فإن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، يؤكد على أن قيادة هذا الوطن تسعى دائما لمصلحة أبناء الكويت وكل مقيم على أرضها الطيبة.
ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد لقائدنا وأميرنا ووالدنا صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد.
MENAFN17122023000130011022ID1107613348
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.