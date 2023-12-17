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اتحاد الصحفيين العرب قائد حكيم اتسمت سياسته بالإخلاص لوطنه وشعبه

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن خالص تعازيه وعظيم حزنه بوفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مستذكرا مناقب سموه وعطاءه داخليا وخارجيا.
وقال الاتحاد في بيان من مقره بالقاهرة إن سمو الأمير الراحل كان قائدا حكيما اتسمت سياسته بالإخلاص لوطنه وشعبه والحرص على تعزيز العلاقات العربية، مضيفا أن سموه مشهود له بدعم كل قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وأضاف أن تاريخ سمو الأمير كان حافلا بالعطاء لوطنه ولأمتيه العربية والإسلامية، مشيدا بدور سموه البناء داخل الكويت وخارجها.
وأعرب عن مواساته للكويت الشقيقة قيادة وشعبا وللأسرة الصحفية، داعيا الله عزّ وجلّ أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته وينزله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

MENAFN17122023000130011022ID1107613347

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