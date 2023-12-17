أمير له مع شعبه قصص في التواضع!

علاقتي بسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد - طيب الله ثراه ومثواه، تعود لسنوات ما بعد التحرير بعد عام 2000، حيث كان يأتي مبكرا يوم الجمعة للصلاة في مسجد هيا الإبراهيم في منطقة أبوالحصانية ويشق طريقه بين المصلين عند إحدى النوافذ في جنوب المسجد ليجلس على كرسي أبيض من البلاستيك، وظل هذا الكرسي حتى اليوم موجودا ثم تم استبداله بكرسي عادي آخر من البلاستيك لونه بني ثم ارتأينا أن نحضر كرسيا من الجلد لكنه بتواضعه الجم رفض هذا الكرسي الوثير واستخدم كرسيه بالتناوب رافضا أن يتميز عن المصلين، هذه والله قصة حقيقية عشت أحداثها خلال سنوات مضت، وأنا أرى أمير التواضع يأتي مبكرا لصلاة الجمعة ليجلس في الصف الأمامي يقرأ أولا سورة الكهف ثم يتناول المصحف الشريف ليقرأ فيه.

كان عقب الصلاة يسلم على المواطنين والوافدين وكان سموه يسأل في جمع رمضان عن مشروع إفطار الصائم واستعدادات المسجد للموسم الرمضاني في اهتمام بالغ وعجيب ينم عن تواضع حاكم ورجل دولة، إنه باختصار ذاك النواف أحد أبرز أركان الحكم من أسرة آل الصباح الكرام.

٭ قصته مع الطفل الصغير!

مثاليته طغت على كل مثالية، ففي إحدى الجمع التي حضرها حضر مبكرا ليقرأ سورة الكهف وقد جلس بجواره مواطن كويتي وابنه ذو السنوات الأربع يلبس الزي الوطني (الغترة والعقال)، وما لفت نظر سموه الى هذا الطفل الصغير انه كان مزكوما (يكح ويعطس) وكان يريد (ورق النظافة) ليمسح أنفه من هذا الرشح فما كان من شيخنا (رحمه الله) إلا أن قام وتخطى صف المصلين وتناول علبة الكلينكس ووضعها بجانب الطفل الذي ناظره بنظرة الشكر، وتمنيت أن أصور هذه اللقطة الإنسانية التي تنم عن تواضع فذ لحاكم يحب شعبه.

هذا المنظر الإنساني العجيب رأيته من سمو أمير البلاد في مسجدنا (هيا الإبراهيم)، وغيري من المصلين الذين رأوا المنظر العجيب الإنساني، وشكروا الله أن حبانا الله عز وجل بحاكم عادل يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم.

قال الشاعر:

إن الأمانة ثقل ليس يحمله

إلا وفيّ كبير القلب إنسان

هكذا هي طبيعته وإنسانيته وطيبته وتواضعه.

ومن الذكريات مع أمير التواضع في إحدى الجمع خرجنا عقب الصلاة من المسجد أنا والأستاذ محمد مساعد الصالح - رحمه الله - والأخ محمد التركي المليفي وسلمنا على سموه وكان حينذاك وليا للعهد.

قال الأستاذ محمد مساعد الصالح موجها الكلام إلى سموه: أين الحراسات يا طويل العمر؟!

ابتسم سموه كعادته بضحكته التفاؤلية المتصالحة مع النفس رافعا رأسه إلى السماء!

ما أروع الإجابة، رحمك الله يا أمير المكارم والتواضع.

مناقب وخصال أميرنا الشيخ نواف الأحمد من الصعب حصرها في مساحة ورقية.

الشيخ نواف.. الإنسان علمنا ان فضيلة الصمت أبلغ إنجاز. في حياته كان قليل الكلام، وفي آخر أيامه أصدر العفو كإنجاز خالد، وكان الدرس البليغ لنا جميعا أن الحاكم ورجل الدولة المحنك والحكيم يلبس التواضع سلوكا وممارسة.

وهنا أحب أن أشير الى كتاب د.يعقوب يوسف الغنيم الذي خصص للناشئة أن يعمم على تلاميذنا وطلابنا في المراحل المختلفة، وأنصح معالي وزير التربية أن يعمم هذا الكتاب على مكتبات المدارس الثانوية لأن المؤرخ والكاتب والأديب والشاعر د.يعقوب الغنيم - أبا أوس - خير من يخاطب أجيالنا الكويتية، وأتمنى أن تؤخذ منه نصوص واختبارات في المناهج والمقررات، وهو بلا شك عمل مبارك يحكي سيرة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.

موقف نبيل

لن أنسى وأسرتي ما حييت زيارته لنا أيام وفاة وعزاء ابني (أحمد) رحمه الله، وكيف واساني في مصابي وكان بحق (والدا وحاكما وإنسانا)، كنت أحاول منع دمعي من النزول أمام هذا الإنسان الرحيم المتواضع الذي يشارك شعبه أفراحهم وأتراحهم.. رحمك الله يا شيخنا الحبيب نواف الأحمد.

موقف وذكريات

من الذكريات والمواقف التي عشتها مع سمو الشيخ نواف الأحمد عندما زارنا في سويحان (مدينة الأحلام) وكان يرأسنا في هذه المدينة العسكرية رئيس الأركان محمد شمل المعمري وجناح التدريب سلطان العدواني والنقيب عبدالناصر الصايغ والنقيب بدر السبت وجمال الراجحي والنقيب بدر القطان والنقيب نبيل المكيمي وملازم أول مبارك الفضلي ووليد المرطة وعلي الفيلكاوي والأخ الملازم وليد العامري وملازم أول عبدالله الجويعد.

كنا نحن الدفعة الأولى المتطوعة ولن ننسى يوم السبت 10/11/1990 يوم أن قدم سمو الشيخ نواف الأحمد ليخرجنا وكان حينذاك وزيرا للدفاع، ولقد شرفني وكلفني وإخواني المتطوعين بأن ألقي كلمتهم في احتفالية التخرج، وجزاهم الله خيرا على ثقتهم بي وكان يوما مشهودا حدثت فيه مبايعة لسموه لنقلنا من المعسكر الى الحدود للدخول مع قوات العالم المحتشدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم.

استقبال

لن أنسى 12/4/2011 يوم التقيت سموه، رحمه الله، في ديوانه بقصر السيف وسلمته لوحة للاستطلاع الصحافي الذي كتبته «متى بكى نواف الأحمد»؟

و«سي دي» التخرج لحفل تخرج الدفعة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكتابي «شهور التشرد» الذي يمثل أدوار أهل الكويت في الخارج ضد الاحتلال العراقي الغاشم.

خير خلف

وهكذا الكويت تودع نوافها وتبايع مشعلها.

حين يتولى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد مسند الإمارة ليكون خير خلف لخير سلف.. وكيف لا،

وهو امتداد لمدرسة حكام الكويت (رحمهم الله) الذين يتوالون على مسند الإمارة، وشعار أهل الكويت دائما السمع والطاعة لسموه أميرا حافظا للكويت وشعبها وأهلها الكرام.

ندعو الله عز وجل له بالتوفيق وأن يعينه على أمور البلاد والعباد ليقود الكويت الى استشراف المستقبل في عهده الزاهر إن شاء الله.



