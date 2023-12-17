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الحشاش رحيل سموه خسارة كبيرة للكويت

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت رئيسة جمعية السعادة والإيجابية الكويتية نجاة الحشاش: «ان العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراق سمو الأمير الوالد لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا».
وأضافت الحشاش خلال نعيها سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، أن رحيل سموه خسارة كبيرة للكويت لرجل من رجالات الدولة العظماء ذوي الحكمة والمعرفة.
وتوجهت الحشاش بالتعازي إلى الشعب الكويتي وأسرة آل الصباح الكرام وجميع الشعوب العربية لرحيل سموه، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهل الكويت الصبر والسلوان.

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