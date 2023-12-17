الحشاش رحيل سموه خسارة كبيرة للكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت رئيسة جمعية السعادة والإيجابية الكويتية نجاة الحشاش: «ان العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراق سمو الأمير الوالد لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا».
وأضافت الحشاش خلال نعيها سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، أن رحيل سموه خسارة كبيرة للكويت لرجل من رجالات الدولة العظماء ذوي الحكمة والمعرفة.
وتوجهت الحشاش بالتعازي إلى الشعب الكويتي وأسرة آل الصباح الكرام وجميع الشعوب العربية لرحيل سموه، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهل الكويت الصبر والسلوان.
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