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إيسيسكو دوره كبير في خدمة قضايا الثقافة وتطوير مجالات العلوم والتنمية المستدامة

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د.سالم المالك عن خالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مشيدا بدور سموه الكبير في خدمة قضايا الثقافة وتطوير مجالات العلوم وحرص سموه على الأعمال الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأعرب المالك في بيان باسمه ونيابة عن جميع موظفي المنظمة عن خالص التعازي والمواساة للعائلة الحاكمة ولشعب الكويت، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.
ونوه المالك بدور سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الكبير في خدمة قضايا الثقافة وتطوير مجالات العلوم وحرص سموه على الأعمال الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة وبما شهده التعاون بين «إيسيسكو» والجهـــات الكويتيـــة المختصة من تطور في عهد سموه.

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