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الكاريكاتير الأمير الراحل كان داعما للثقافة والفنون

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدمت جمعية الكاريكاتير الكويتية بخالص العزاء في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.
وقال رئيس الجمعية الزميل محمد ثلاب في بيان صحافي: ترك المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بصمة واضحة في الحياة الثقافية والفنية للكويت حيث شهدت حياة، سموه رحمه الله، مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات في سبيل رفعة البلاد وعزتها وازدهارها.
وأضاف: كان للثقافة والفنون نصيب كبير من اهتمامات سمو الأمير الراحل - رحمه الله - فهو صاحب الفضل في رعاية العديد من الأحداث الثقافية الرسمية تلك التي لايزال أثرها قائما حتى وقتنا هذا، بالإضافة إلى دعمه ورعايته وإسهاماته الكثيرة لا يمكن اختصارها في هذه المساحة، لأنها تمثل تاريخ الكويت الثقافي والفني.
وتابع: سمو الأمير الراحل كان له دور ملموس في دعم الحركة الثقافية والأدبية والتاريخية من خلال أدوار عدة مهمة كان، رحمه الله، فارسا وداعما كبيرا فيها، فقد أنجز الكثير من الاعمال والأدوار المهمة في عهده، مضيفا: كذلك نجد أن الأمير الراحل كان له دور كبير ومهم في دعم الحركة الثقافية والفنية بالكويت، فقد كان منذ شبابه ولعا بالفكر والثقافة والفن، وكان كأقرب ما يكون من المثقفين والفنانين والأدباء، وكان طوال حياته متواضعا في علاقته برجال القلم والفكر والإعلام، وكان ذا ابتسامة لا تكاد تفارق محياه.
وختم ثلاب بالقول: لقد رحل سمو أمير البلاد بجسده لكن إنجازاته البارزة ستظل مدونة في تاريخ الكويت وستبقى عطاءاته خالدة في مسيرتها وإسهاماته ومبادراته منارة للأجيال تستهدي بها لتكمل المسيرة التي بدأها وأسلافه الكرام في بناء الوطن ورفعته وازدهاره، نسأل الله الرحمة والمغفرة والسلوان لهذه الشخصية العظيمة، ونبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد توليه مقاليد الحكم ونسأل الله أن يعينه وييسر أموره لخدمة الكويت ومواصلة العطاء.

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