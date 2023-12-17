وزراء سابقون مسيرة الحكمة والإصلاح والتنمية مستمرة في ظل قيادتنا الحكيمة

MENAFN - Al-Anbaa) تقدم عدد من الوزراء السابقين بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى أسرة الصباح الكرام وللشعب الكويتي الوفي برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، مستذكرين دوره الوطني في تقدم الكويت ونهضتها، وحرص سموه الدائم على البذل والعطاء في سبيل تحقيق الرخاء والازدهار والعمل لأجل الكويت وترسيخ قواعد المحبة والمودة والتسامح بين الجميع، مشيدين بمسيرة وحكمة سموه، رحمه الله.في البداية، تقدم نائب رئيس مجلس الامة والوزير الأسبق فهد اللميع بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى أسرة آل الصباح الكرام وإلى شعب الكويت الوفي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.وقال اللميع: فقدت الكويت أمير العفو والتسامح وقائد المسيرة سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، أميرنا الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.ونعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، الذي كرس حياته لخدمة الكويت واهلها، وكان نبراسا للتسامح ومثالا للعفو.كما نعزي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وإخوانه الكرام وأسرة آل الصباح والشعب الكويتي الوفي، وأحسن الله عزاءنا جميعا.ونسأل الله لأميرنا الراحل فقيد الكويت والأمة العربية والإسلامية الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه المولى عز وجل فسيح جناته.(إنا لله وإنا إليه راجعون).مواقف إنسانيةمن جانبه، قال وزير التربية وزير التعليم العالي الاسبق د.حامد العازمي: بقلوب ملؤها الحزن، وبنفوس صابرة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى الوالد والأمير سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى.وإذ دعا العازمي لسمو الأمير الراحل بالرحمة والمغفرة، وللشعب الكويتي وأسرة آل الصباح بالصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل، بين ان الكويت لطالما حظيت بقيادة حكيمة، حيث إن قادتنا جميعهم من اصحاب المبادئ الراسخة والمواقف الإنسانية الثابتة، مقدما عزاءه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مؤكدا ان مسيرة الحكمة والاصلاح والتنمية مستـمرة في ظل قيادتنا الحكيمة.قلوب مؤمنةمن جهتها، قالت وزيرة التنمية الاقتصادية السابقة مريم العقيل: «بقلوب مؤمنة وصابرة، ارفع إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى الشيوخ، وشعب الكويت وأبنائها المخلصين كافة خالص التعازي وعظيم المواساة بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه»، سائلين الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.حبيب الشعبكما نعى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال العامة الاسبق م.علي الموسى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، قائلا: نعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، كما نعزي رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد وأسرة الصباح الكرام، ونعزي أهل الكويت جميعا ونعزي أنفسنا وسائر الأمة العربية والإسلامية في وفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد أمير العفو والتواضع، حبيب الشعب الذي أحب شعب الكويت وأحبه الشعب، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يعفو عنه ويغفر له، وأن يلهمنا الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.قائد حكيممن جانبه، نعى وزير العدل ووزير الاوقاف الأسبق المستشار د.فهد العفاسي المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، بادئا بالآية القرانية: (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).وقال المستشار العفاسي: «ببالغ الحزن والأسى ننعي المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، حيث فقدت الأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما أرسى قواعد المحبة والمودة والتسامح بين الجميع».سائلا المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.إنا لله وإنا إليه راجعون.تغيير وتطويربدوره، قال وزير الصحة الأسبق د.محمد الهيفي: نعزي انفسنا والعالم اجمع بفقيد الامة والدنا وأميرنا سمو الشيخ نواف الأحمد، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة، أمير الشعب وأمير العفو وأمير التسامح، فقد كان سموه رحمه الله حتى آخر أيام حياته وقلبه على الوطن والشعب، وخلال 3 سنوات افرح الشعب بالتغييرات والتطوير الذي شهدته الكويت داخليا، وبتقوية علاقات المودة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وعزاؤنا بوجود عضيده صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ليكمل مسيرة العطاء.سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.يوم حزينمن جانبه، أعرب وزير التربية والتعليم العالي الأسبق د.أحمد المليفي عن خالص التعازي بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، وألهم أهل الكويت الصبر والسلوان.وقال د.المليفي في تصريحات لـ«الأنباء»: لا شك ان اليوم يعتبر من الايام الحزينة في تاريخ الكويت لفقدنا والدنا وحبيبنا وغالينا سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.وتابع قائلا: نسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة، هذا الرجل العابد النقي المتواضع الذي استطاع خلال فترة بسيطة ان يعيد الوضع السياسي الكويتي بين مجلس الامة والحكومة إلى الوضع الصحيح بنزع فتيل الأزمة التي كانت موجودة وإعادة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وأكد د.المليفي ان سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، استطاع في مدة حكمه القصيرة تحقيق انجازات كبيرة منها العفو عن شباب وشابات الكويت وما قدمه للمتقاعدين وتوصياته دائما بالاهتمام بكبار السن وأصحاب الحاجة، مشيرا إلى ان ما حققه سموه من انجازات في الداخل والخارج كان من محبة الله عزّ وجلّ له، ولمكانته في قلوب أهل الكويت.وتمنى د.المليفي كل التوفيق لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، عضيد أميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، في مسيرته وتحقيق الإنجازات، معربا عن تفاؤله بمستقبل زاهر للكويت وشعبها، داعيا الله تعالى بالتوفيق لسموه وأن يهيئ لسموه البطانة الصالحة وأن يوفقه لخدمة البلاد والعباد.

مصلحة الدولة

من جهتها، قالت وزيرة التجارة السابقة د.أماني بورسلي: نعزي انفسنا ونعزي الشعب الكويتي برحيل المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، الذي فقدت الكويت برحيله رجل الانسانية والحكمة ذا القلب الكبير وقد شهدنا خلال السنوات الماضية ملفات محاربة الفساد وصدور تشريعات وقوانين صبت في مصلحة الدولة وصدور مراسيم العفو التي جسدت انسانيته وعطفه وكرمه.

وأضافت بورسلي: ومن هذا المقام نتمنى لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد كل التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد وبما يرفع من مكانة الكويت محليا وإقليميا وعالميا.