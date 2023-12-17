عبدالله المعتوق الكويت والعالم خسروا قائدا حكيما وزعيما مخلصا لوطنه ومسؤولا وفيا لأمته

MENAFN - Al-Anbaa) قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق إن الكويت والعالم خسروا برحيل سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، قائدا حكيما وزعيما مخلصا لوطنه ومسؤولا وفيا لأمته.وأضاف المعتوق أن سمو الأمير الراحل صاحب مسيرة حافلة بالمواقف الإنسانية والرائدة في البذل والعطاء، فضلا عن مواقفه المشهودة برؤيته الثاقبة والحكيمة والتنموية للكويت، مستكملا بذلك مسيرة شقيقه المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه.

وأكد أن توجيهات سمو الأمير الراحل تصدرت المشهد الإنساني في مختلف الكوارث التي اجتاحت العالم في تركيا وسورية والمغرب وليبيا، بالإضافة إلى النزاعات التي وقعت في السودان بمد جسور الإغاثة الكويتية، ختاما ببصمته المشددة على مساعدة الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة عبر الجسر الكويتي الجوي الذي تجاوز أكثر من 30 رحلة بمساعدات طبية وإيوائية وإغاثية وغيرها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الكويت ووالد الجميع بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.