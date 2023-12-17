طلال الخرافي مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات

MENAFN - Al-Anbaa) حنان عبدالمعبودنعى رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي طلال جاسم الخرافي المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه والأمتين العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.وقال طلال جاسم الخرافي: خسرت الكويت والأمتان العربية والإسلامية والعالم برحيله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته ودينه، وستظل أعماله ومنجزاته راسخة في وجداننا، وستبقيه نموذجا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء.

وأضاف: «مصابنا جلل وفاجعتنا لم تحتمل، برحيل أميرنا ووالدنا وقائدنا أمير التواضع والحزم المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، اللهم كما طيبت ذكره بين الناس طيب ذكره في السماء، واجعل جنة الفردوس الأعلى مسكنا له، وألهمنا الصبر والسلوان، إنك سميع مجيب الدعاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».