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ريم الفليج قدم الكثير للكويت وشعبها

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
نعت رئيسة مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج رحيل فقيد الكويت سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وقالت الفليج: أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية وجميع المسؤولين والعاملين فيها بأحر التعازي وصادق المواساة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالي سمو الأمير الراحل، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وجزاه الله عن الكويت وشعبها خير الجزاء.

وأضافت: كان رحمه الله أميرا للتواضع والعطاء، وسطر بإنجازاته البارزة وأفعاله الحكيمة خلال مسيرة حكمه أروع الأمثلة التي ستظل ساطعة في ذاكرة الشعب الكويتي وشاهدة على ما قدمه للكويت ولشعبها ولا نقول إلا ما يرضى الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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