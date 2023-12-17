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الهندي إنجازات تكتب بماء الذهب

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
قال رئيس مجموعة الهندي العقارية في لندن عبدالله الهندي: بقلوب يعتصرها الحزن، وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى أميرنا ووالدنا، وحاكم دولتنا وحكيمها
سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ولقد رحل عن عالمنا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وترك بصمة في دولتنا وكتب إنجازات رائعة تسجل بماء الذهب في صفحات التاريخ، مشيرا إلى
أن سموه اختتم حياته بقرار العفو عن أبنائه، وإن لذلك
دلالة عظيمة على سمو أخلاقه ونقاوة سريرته. وتابع الهندي: شارك الفقيد الكبير أبناء الكويت أفراحهم وأتراحهم،
وها قد ترجل عنا أميرنا الخلوق أمير العفو وصاحب الابتسامة التي تعلو محياه دائما.. فرحمك الله يا أميرنا وأسكنك
فسيح جناته.

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