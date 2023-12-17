الهندي إنجازات تكتب بماء الذهب

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد راتب
قال رئيس مجموعة الهندي العقارية في لندن عبدالله الهندي: بقلوب يعتصرها الحزن، وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى أميرنا ووالدنا، وحاكم دولتنا وحكيمها
سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ولقد رحل عن عالمنا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وترك بصمة في دولتنا وكتب إنجازات رائعة تسجل بماء الذهب في صفحات التاريخ، مشيرا إلى
أن سموه اختتم حياته بقرار العفو عن أبنائه، وإن لذلك
دلالة عظيمة على سمو أخلاقه ونقاوة سريرته. وتابع الهندي: شارك الفقيد الكبير أبناء الكويت أفراحهم وأتراحهم،
وها قد ترجل عنا أميرنا الخلوق أمير العفو وصاحب الابتسامة التي تعلو محياه دائما.. فرحمك الله يا أميرنا وأسكنك
فسيح جناته.
MENAFN17122023000130011022ID1107613337
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.