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أحمد الثنيان عمل على ترسيخ الاستقرار السياسي والتوافق الاجتماعي والعمل الإنساني

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان أن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، حرص على تحقيق مصلحة الكويت وإعلاء شأن شعبها.
وأضاف الثنيان أن سمو الأمير الراحل عمل على ترسيخ الاستقرار السياسي والتوافق الاجتماعي والعمل الإنساني الذي امتد لشتى بقاع العالم.
وقال «إننا إذ ننعى قائدا وأبا للكويت لنثق تماما في شموخ وصلابة البنيان الوطني الذي خلفه أمانة بأيدينا وهو ميراث سنتمسك به جميعا ونسير على هديه معاهدين والدنا وقائدنا وأميرنا الراحل على أن تبقى الكويت كما أراد قوية عزيزة متسامحة متآلفة».

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