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محافظ حولي الكويت فقدت أميرا رسخ مبادئ العفو والتسامح

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر، أنه بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، فقدت الكويت أميرا وقائدا استثنائيا رسخ مبادئ العفو والتسامح خلال فترة توليه الحكم.
وتقدم محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة بأحر التعازي القلبية وصادق المواساة الى أهل الكويت كافة ولأسرة آل الصباح الكريمة بهذا المصاب الجلل، متضرعا إلى الباري عز وجل أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ويوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، لكل ما فيه خير لهذا الوطن العزيز.

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