محافظ الأحمدي نعزي أنفسنا وأهل الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) تقدم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بأصدق آيات التعازي والمواساة إلى أهل الكويت كافة وأسرة آل الصباح الكرام في مصابها الجلل متضرعا الى المولى عز وجل أن يشمل بواسع رحمته سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ويجعل الفردوس الأعلى نزله.
وقال الخالد: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني منتسبي وأهالي محافظة الأحمدي، لا يسعنا أمام قضاء الله تعالى، الا ان نبتهل الى المولى سبحانه، أن يغفر لأميرنا الراحل وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه للكويت وأهلها ولأمتيه العربية والإسلامية والعالم أجمع، سائلين الله جل وعلا أن يحفظ الكويت ويوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لما فيه خير البلاد.
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