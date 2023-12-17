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محافظ الأحمدي نعزي أنفسنا وأهل الكويت

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بأصدق آيات التعازي والمواساة إلى أهل الكويت كافة وأسرة آل الصباح الكرام في مصابها الجلل متضرعا الى المولى عز وجل أن يشمل بواسع رحمته سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ويجعل الفردوس الأعلى نزله.
وقال الخالد: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني منتسبي وأهالي محافظة الأحمدي، لا يسعنا أمام قضاء الله تعالى، الا ان نبتهل الى المولى سبحانه، أن يغفر لأميرنا الراحل وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه للكويت وأهلها ولأمتيه العربية والإسلامية والعالم أجمع، سائلين الله جل وعلا أن يحفظ الكويت ويوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لما فيه خير البلاد.

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