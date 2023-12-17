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فلاح السبيعي كان صمام أمان للجميع ولمسنا فيه حب الوطن والشعب

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعى م.فلاح عبدالله السبيعي فقيد الكويت الكبير سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، متقدما بخالص العزاء لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والحكومة والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية.
وقال السبيعي: فقد الشعب الكويتي والأمتان العربية والإسلامية والدول الصديقة أميرنا وقائدنا سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له، بعد رحلة زاخرة بالعطاء تقلد خلالها الكثير من المناصب، فكل من عرفه لمس فيه الورع والزهد وحبه لوطنه ولشعبه، فقد كان يتحرك بينهم دون حرس ولا موكب ويذهب إلى الصلاة حين ينتهى به الصف، لأنه يؤمن بأن أكرم الناس عند الله أتقاهم وأن الانسان مرآة نفسه ولا يوجد عليه خطر من شعبه الذي أحبهم وأحبوه.
وأضاف: كان الراحل صمام أمان للجميع وجميع الكبائر تصغر عندما يتدخل فيها، فقبل أيام قليلة من دخوله للمستشفى وقع وثيقة العفو عن أبنائه من جميع اطياف الشعب، وكأنه يقول عفا الله عما سلف وابدأوا صفحة جديدة تسودها روح التسامح، ولطالما دعا الكويتيين ان يجعلوا الوطن نصب أعينهم وأمر بتحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب.
وتابع: ونظرا لطبيعة الحكم في الكويت وامتثالا للدستور، فالكويت في أيد أمينة ومقاليد الأمور تنتقل من خير سلف إلى خير خلف، فيكمل المسيرة عضيده وصديق دربه وتلميذ حكام الكويت السابقين أميرنا وقائدنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سائلا الله له موفور الصحة والعافية والبطانة الصالحة التي تعينه على إدارة البلاد والعباد، وكلنا ثقة وتفاؤل بأن يقودنا إلى الرخاء والازدهار..رحم الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ووفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

MENAFN17122023000130011022ID1107613333

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