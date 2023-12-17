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رحاب بورسلي نستذكر بكل امتنان وعرفان أياديه البيضاء في رعاية ودعم أبنائه من ذوي الإعاقة

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت رئيس الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب محمد بورسلي: بقلوب يعتصرها الألم ودعت الكويت اميرها وقائدها سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، بعد مسيرة حافلة بالعطاء وقيادة البلاد بحكمة واقتدار وسعي دؤوب لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه من رقي ورخاء.
واضافت في تصريح صحافي: ترجل الفارس مخلفا إرثا عظيما من السيرة العطرة، والمعاني الانسانية الراقية جسد خلالها نموذجا نفخر به للوالد والقائد، في التواضع وسعة الصدر والصلابة والإرادة والإيثار وتحمل المسؤولية، وحب الوطن.
وقالت: رحم الله والدنا الشيخ نواف الأحمد وجزاه عنا خيرا، بحجم ما قدم من أعمال جليلة لرقي وطنه وبحجم ما تحمل من مهام جسام على عاتقه لرفعة الكويت وبقدر ما واجه وتجاوز من تحديات كبيرة للحفاظ على مكتسباته، وبقدر ما بذل من جهد في قيادة دفته الى آفاق التقدم والازدهار، مستذكرين بكل امتنان وعرفان أياديه البيضاء في رعاية ودعم أبنائه من الاشخاص ذوي الإعاقة وتسخير جميع الإمكانات لتوفير حياة كريمة لهم، سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وكريم عفوه وأن يحفظ كويتنا الحبيبة في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خير خلف لخير سلف.

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