القمص بيجول الأنبا بيشوي ننعى قائدا كبيرا ونعزي أنفسنا وأشقاءنا في الكويت برحيل الأمير

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعرب راعي كاتدرائية مارمرقس بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي عن بالغ الحزن في فقيد الكويت الكبير سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد. وقال: رغم أن الإنسانية اعتادت أن تودع عظماءها، إلا أن ما يخلفونه من إرث حضاري وتراث وطني عظيم يبقى خالدا في ذاكرة التاريخ ونبراسا نهتدي به في كل وقت.
وأشار إلى أن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد واحد من هؤلاء العظام، نحمل جميعا تقديرا كبيرا لمواقفه السياسية ونقدر رعايته الأبوية والحانية التي شمل بها الجميع طوال فترة حكمة، وننظر باعتزاز واحترام كبيرين لمسيرته الوطنية الجليلة ومواقفه التي كرسها لتنمية العلاقات بين الدول والمواقف الكريمة والمشرفة على المستويين العربي والإنساني، لافتا إلى أن سموه، رحمه الله، حمل دوما قيم التسامح والتآخي والمحبة ورعى قيم السلام والوئام.
وأضاف راعي الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، انه بالإنابة عن قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكنيسة القبطية، وعن نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى وعن اخوتي كهنة كاتدرائية مارمرقس بالكويت وبالأصالة عن نفسي، أعبر عن خالص التعازي القلبية لقيادة الكويت الحكيمة وللحكومة الكويتية وللشعب الكويتي الأصيل، مؤكدين ثقتنا بأن الكويت ستواصل مسيرة النمو والتقدم.
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