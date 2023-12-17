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القمص بيجول الأنبا بيشوي ننعى قائدا كبيرا ونعزي أنفسنا وأشقاءنا في الكويت برحيل الأمير

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعرب راعي كاتدرائية مارمرقس بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي عن بالغ الحزن في فقيد الكويت الكبير سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد. وقال: رغم أن الإنسانية اعتادت أن تودع عظماءها، إلا أن ما يخلفونه من إرث حضاري وتراث وطني عظيم يبقى خالدا في ذاكرة التاريخ ونبراسا نهتدي به في كل وقت.
وأشار إلى أن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد واحد من هؤلاء العظام، نحمل جميعا تقديرا كبيرا لمواقفه السياسية ونقدر رعايته الأبوية والحانية التي شمل بها الجميع طوال فترة حكمة، وننظر باعتزاز واحترام كبيرين لمسيرته الوطنية الجليلة ومواقفه التي كرسها لتنمية العلاقات بين الدول والمواقف الكريمة والمشرفة على المستويين العربي والإنساني، لافتا إلى أن سموه، رحمه الله، حمل دوما قيم التسامح والتآخي والمحبة ورعى قيم السلام والوئام.
وأضاف راعي الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، انه بالإنابة عن قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكنيسة القبطية، وعن نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى وعن اخوتي كهنة كاتدرائية مارمرقس بالكويت وبالأصالة عن نفسي، أعبر عن خالص التعازي القلبية لقيادة الكويت الحكيمة وللحكومة الكويتية وللشعب الكويتي الأصيل، مؤكدين ثقتنا بأن الكويت ستواصل مسيرة النمو والتقدم.

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