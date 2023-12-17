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الفجام الأمير الراحل كان داعما للعلم والمعرفة

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
نعى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، متقدما بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة آل الصباح والشعب الكويتي بوفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية.
وقال الفجام إن سموه، رحمه الله، كانت له بصمات مضيئة ومؤثرة على التعليم، إذ كان يولي له الاهتمام البالغ والدعم الكبير بكل مجالاته، والرؤية المستقبلية لتنمية التعليم والمعرفة وتسخير كل ما يسهم في دفع عجلة التنمية على مستوى الدولة، وكان الداعم الرئيسي للعلم والتعليم، حيث كان مؤمنا إيمانا تاما بأن بناء الإنسان الكويتي الذي هو ثروة الوطن الحقيقية يعتمد على العلم والمعرفة كما كان سموه يحرص على تسخير كل الإمكانات التي تخدم المواطن الكويتي وهذا ما سعت إلى تحقيقه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وستسعى دائما إلى ترجمة رؤية سموه إلى واقع يفتخر فيه الوطن بشبابه القادر على قيادة البلد وإدارتها بسلاح العلم والمعرفة.
ودعا الله عز وجل أن يتغمد فقيد الكويت ووالد الجميع وقائد العفو بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وستظل ذكراه باقية لا تنسى وخالدة في أذهان الجميع، كما ستبقى أقواله المأثورة وتوجيهاته السامية، رحمه الله، نبراسا لتكون الكويت سباقة دائما وتصبح في مصاف الدول المتقدمة.

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