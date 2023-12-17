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قيادات مكتب الشهيد لـ الأنباء عاش جابرا للخواطر وساعيا في لم شمل شعبه

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
نعى مكتب تكريم الشهداء ورعاية أسرهم سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بعد أن أمضى سموه واحدا وستين عاما في خدمة وطنه الكويت والشعب الكويتي الأبي الوفي.
وقال الوكيل المساعد في الديوان الأميري المدير العام لمكتب تكريم الشهداء ورعاية أسرهم صلاح العوفان ان أعضاء مجلس أمناء المكتب وجميع أسر شهداء الكويت الأبرار والعاملين في المكتب يتقدمون بخالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل إلى أسرة آل صباح الكرام، وإلى الشعب الكويتي الكريم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.
وأضاف «اللهم اغفر لأميرنا واغسله بالماء والثلج والبرد ووسع مدخله، واجزه عما قدمه لشعبه خير الجزاء».
جابراً للخواطر
من جانبه، نعى مدير إدارة التوجيه والرعاية الأسرية في مكتب الشهيد محمد المطيري قائلا «باسمي وباسم جميع العاملين والمسؤولين في مكتب الشهيد وباسم أسر الشهداء الكرام نعزي أنفسنا والشعب الكويتي بأجمعه بوفاة والدنا سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد».
وقال انه «الأمير المحبوب عاش جابرا للخواطر وساعيا في لم شمل شعبه فكان الوفي الأمين المخلص، عاش عمره متسامحا لم يظلم ولم يطغ، ‏تجده متواضعا بين المصلين، ساجدا أو رافعا كفيه بالدعاء».
‏وأضاف «حين تولى سدة الأمر، تسامى فعفا، وتجاوز فأصلح وأرجع الأبناء لحضن عوائلهم، أمير عفا فأصلح ورحل بهدوء».
التعاون والاستقرار
بدوره، قال مدير ادارة التخليد مكتب الشهيد محمد الكندري «تخيم على الكويت أجواء الحزن والألم برحيل أمير العفو والتواضع سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى».
وأضاف «نحن نستذكر سيرته العطرة وتاريخه الوطني الحافل وقد قضى اكثر من 60 عاما في خدمة الكويت متقلد عدة مناصب».
ولفت الى ان فقيد الوطن خلال سنوات حكمه، كانت سنوات حافلة بالعطاء والاستقرار والعمل في خدمه الشعب من مواطنين ومقيمين وتوفير حياة كريمة لهم والارتقاء بالبلاد.
وأضاف «في عهده شهد التعاون النيابي ـ الحكومي أفضل أشكال التعاون، وشاهدنا العلاقة الطيبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولعل الراصد لخطابات سموه وتوجيهاته يلمس تلك الروح الأبوية في التوجيه الدائم للاهتمام بأبناء الشعب وتحقيق رفاهية المجتمع».
‏وقال: لقد كان، رحمه الله، قريبا من الناس، يراه المصلون على كرسيه في مسجد بلال بن رباح وهو الذي بناه على نفقته الخاصة، لقد حافظ سمو الأمير الراحل على اللحمة الوطنية ورفعة الكويت واستقرارها خلال فترة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا ان ذكرى سمو الشيخ نواف الأحمد راسخة في الأعماق وتظل إنجازاته خالدة في سجل الزمن.
حكيم متواضع
من جهتها، قالت مديرة الشؤون الإدارية والمالية بالتكليف صديقة دشتي «نعزي الكويت وأهلها بوفاة فقيد الوطن الأمير الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه».
وأضافت «كان رحيله فاجعة ألمت بالشعب الكويتي، حيث كان قائدا حكيما متواضعا أفنى حياته في خدمة شعبه وأمته ورفعة بلاده».
ودعت المولى أن يعفو عنه ويجزه عن الكويت وأهلها خير الجزاء ويتقبله في جنات الخلد.
عيشة الرخاء
بدوره، قدم مراقب الإعلام في مكتب الشهيد عماد المنصور العزاء لأهل الكويت قائلا «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، وبمشاعر الحزن، تلقينا خبر وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد أمير العفو والتواضع».
وأضاف «نعزي أنفسنا وأسرة آل الصباح الكرام بوفاة فقيد الامتين العربية والاسلامية، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».
وقال «لقد كان سموه محبا لشعبه يتمنى له عيشة الرخاء وبادل شعبه بهذا الحب والاحترام».

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