Monday, 18 December 2023 09:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سميرة الكندري لـ الأنباء حافظ على اسم الكويت عاليا بين الدول بتعزيز دورها السياسي والاجتماعي

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
نعت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله. ووجهت الكندري التعازي لأسرة آل الصباح الكرام وأبناء الشعب الكويتي جميعا بهذا المصاب الجلل، مستذكرة عهد سموه الميمون الذي عم فيه الأمن والأمان في ربوع الوطن. وقالت ان في عهد سموه استمر الرخاء والعمل في سبيل التنمية والحفاظ على اسم الكويت عاليا بين دول العالم بتعزيز الدور السياسي والاجتماعي والخيري الذي تلعبه وإبقاء البلاد مركزا للعمل الإنساني. وتحدثت عن مناقب سموه أمير العفو والتسامح وأمير التواضع والإنسانية، لافتة إلى انه شكل رمزا للأمن والأمان ولكويت مطمئنة، سائلة المولى ان يتغمد روحه بواسع رحمته ويمنح أهل الكويت الصبر والسلوان.

MENAFN17122023000130011022ID1107613328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث