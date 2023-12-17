Monday, 18 December 2023 09:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء حياة الأمير الراحل حافلة بالعطاء والمآثر الجليلة

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وجميع أعضاء السلطة القضائية بخالص التعازي والمواساة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه.
وتقدم المجلس الأعلى للقضاء في بيان صحافي باسم رئيس وأعضاء المجلس وجميع أعضاء السلطة القضائية إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وأسرة آل الصباح الكرام، وجميع أهل الكويت الأوفياء بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل بعد حياة حافلة بالعطاء والمآثر الجليلة التي لا تحصى ودعمه الدائم لشعبه وقضايا وطنه وأمتيه العربية والإسلامية.
ودعا المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع عفوه ومغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان ويحسن عزاءنا.

MENAFN17122023000130011022ID1107613327

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث