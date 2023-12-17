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د مشعان العتيبي لـ الأنباء فقدنا قائدا حكيما مخلصا لبلده ومحبا للعلم والعلماء

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
قال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بالتكليف د.مشعان العتيبي إن الكويت والأمتين العربية والإسلامية فقدت بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه - قائدا حكيما مخلصا لبلده وأبناء وطنه ومعطاء للجميع من دون حدود.
وأكد العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» أن الأمير الراحل له بصمات واضحة وجلية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والإنسانية، وكانت له صفحات ناصعة في مسيرة الكويت من خلال المناصب التي تقلدها سموه، وأوضح العتيبي أن الأمير الراحل، طيب الله ثراه، حقق الكثير من الإنجازات المتميزة سواء على المستويين المحلي والخليجي أو على المستويين العربي والعالمي.
وقال إن سمو الأمير الراحل كان داعما للعلم والبحث العلمي ومشجعا للباحثين، وشمل برعايته احتفالية كان يقيمها معهد الكويت للأبحاث العلمية سنويا، وهي جوائز الإنجاز العلمي وجوائز التميز العلمي، وكان سموه، طيب الله ثراه، يستقبل باحثي المعهد الذين كانوا يستمعون لتوجيهاته ونصائحه الأبوية والتي تصب في صالح الوطن ومواطنيه.
ودعا الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الكويت بواسع مغفرته وواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وشعبه ومحبيه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

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