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الساير الأمير الراحل كان داعيا للسلام ومساهما في نصرة المظلومين والمنكوبين حول العالم

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعت عدة جهات كويتية سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، مستذكرة مسيرته العطرة في العمل والبذل والعطاء لرفعة الكويت.
في البداية، تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير بالنيابة عن أعضاء الجمعية بخالص التعازي إلى آل أسرة الصباح الكرام والأمتين العربية والإسلامية بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وقال الساير لـ «كونا» إن سمو الأمير الراحل كان داعيا للسلام ومساهما في نصرة المظلومين والمنكوبين حول العالم ومعززا للعمل الإنساني مكملا لمسيرة الكويت وديبلوماسيتها في إشاعة السلام.
وأشار إلى أن الأمير الراحل كان سندا للإنسانية وداعما لقيمها عبر ترسيخ الأعمال الخيرية، مؤكدا على دور الراحل الكبير وتوجيهاته السامية الدائمة في إغاثة المنكوبين في شتى دول العالم في قطاع غزة وفي ليبيا والمغرب والسودان وتركيا وغيرها من الدول.
وذكر أن المغفور له، رحمه الله، ترك بصمة بارزة في بناء الكويت وتعزيز نهضتها وتحقيق تطلعات أبنائها، مؤكدا أن هذا المصاب الجلل أدمى قلوب أهل الكويت بالحزن والأسى.
وأكد أن الكويت ستواصل مسيرة الأمير الراحل في دعم العمل الإنساني ولن تألو جهدا في تقديم مساعداتها التي تعكس صورة البلاد المشرفة.
من جهته، أعرب المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عبدالله الشامي عن خالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله.
وقال الشامي لـ «كونا» إن أسرة المعهد العربي للتخطيط تبتهل إلى الله عز وجل أن يرحم أميرنا وقائدنا أمير العفو والتواضع، داعين الله عز وجل أن يتقبله من الصديقين الطاهرين وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.
وأضاف أن أسرة المعهد العربي للتخطيط ترفع إلى الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وأن يكون عهده خير خلف لخير سلف بما فيه الخير للناس والشعب الكويتي ويسدد خطاه.

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