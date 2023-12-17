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الهيئة الخيرية الأمير الراحل خلف مسيرة حافلة بالمواقف الإنسانية الرائدة والمشهودة

12/17/2023 11:30:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية على لسان رئيسها د.عبدالله المعتوق بيانا بشأن وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد - طيب الله ثراه - قالت فيه: إنه ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، الذي برحيله خسر العالم قائدا حكيما، وزعيما مخلصا لوطنه، ومسؤولا وفيا لأمته، ورمزا شامخا من رموز النبل والنجدة والعطاء.
وأضاف البيان: لقد رحل صاحب السمو، وخلف مسيرة حافلة بالمواقف الإنسانية الرائدة والمشهودة وجميع صور البذل والعطاء والإنجازات - بفضل الله تعالى - ثم رؤيته الثاقبة، وظل حتى آخر لحظة في حياته داعما للمسيرة الإنسانية والتنموية للكويت.
فالأمير الراحل منذ توليه مسند الإمارة في 29 سبتمبر عام 2020 تعهد باستكمال مسيرة شقيقه المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل وقائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه، وقيادة الكويت نحو الريادة الإنسانية، والعمل على انتشال ملايين الفقراء من مستنقع الجهل والمرض والحاجة ودعم مشاريع التنمية المستدامة في العالم.
والهيئة الخيرية - رئيسا وأعضاء مجلس إدارة وجمعية عامة وإدارة تنفيذية - وقد آلمها هذا المصاب الجلل والفقد العظيم، لتستذكر رحلة عطائه الزاخرة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية جمعاء، ولتعبر عن اعتزازها بمواقفه الإنسانية وتوجيهاته السامية التي كان لها كبير الأثر في استمرار ريادة العمل الخيري الكويتي، وتمكين الشعب الكويتي من تسطير الملاحم الإنسانية مع كل نكبة أو كارثة ألمت بالشعوب الشقيقة والصديقة.
وقال إن التاريخ يدون بأحرف من نور توجيهاته الحكيمة والسديدة بإطلاق المبادرات الإنسانية والحملات الإغاثية الشعبية الواحدة تلو الأخرى لدعم المنكوبين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم، فحينما اجتاح الزلزال جنوب تركيا والشمال السوري كانت الكويت في صدارة المشهد الإنساني، وكذلك حينما ضرب الزلزال المغرب، وحينما هبت العواصف العنيفة على ليبيا، وحينما وقعت النزاعات في السودان كانت الجسور الإغاثية الكويتية هي البلسم الشافي لضحايا هذه الأزمات والكوارث، والعنوان الإنساني الكبير بتوجيهاته السامية - رحمه الله.
وكذلك الأمر بشأن أحداث غزة المؤلمة التي نعيش على وقع فصولها الدامية، لقد شكلت توجيهاته الإنسانية الكريمة بإطلاق الجسر الكويتي الإغاثي الذي بلغت طائراته حتى اليوم 30 رحلة إغاثية رافدا مهما من روافد تخفيف معاناة المنكوبين، وتقديم المساعدات الطبية والإيوائية والغذائية وغيرها.
إن الراحل، رحمه الله، بحكمته وعمق بصيرته وحبه للخير ترك إرثا إنسانيا عظيما، وقدم نموذجا يحتذى في البذل والعطاء ومساعدة الأشقاء والأصدقاء، وبمشيئة الله ستظل مبادراته الإنسانية ومنجزاته الوطنية نبراسا للأجيال، وستبقى سيرته العطرة حية في وجدان شعوب العالم، لما تميزت به تضميد لجراح المنكوبين، وإغاثة الملهوفين، ونصرة المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها.

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