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وزارة الصحة تكشف عن 3 لقاحات مهمة لتفادى عدوى نزلات البرد

12/17/2023 11:24:28 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا في تصريحات لليوم السابع، أن الأيام المقبلة تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات الخاصة بالأمراض التنفسية بشكل عام، وذلك بسبب عملية الإغلاق للنوافذ نتيجة انخفاض درجات الحرارة والتجمع في الزحام.




وتابع: اللقاح وسيلة مهمة سواء كان الأنفلونزا أو المكورات الرئوية أو الكورونا لتفادى المضاعفات الخطرة للإصابات.



وتابع: جميع مستشفيات الصدر مجهزة منذ بداية فصل الشتاء بكافة الاستعدادات لمواجهة أمراض الشتاء وتقوم بتوفير الدواء مجانا بعد الكشف والفحص الطبي للحالات أما عن ما يسمى ب"حقنة هتلر"،
أو حقنة البرد أحد أسوء التركيبات أو الخلطات غير صحية على الإطلاق، مكوناتها عبارة عن حقنة مضاد حيوى، مع حقنة كورتيزون، وفى النهاية يضاف حقنة مسكن قوة، هذه التركيبة خطيرة ولها إضرار بالغة على الصحة والجسم قد تصل لحد "الوفاة".



واستطرد: التركيبة لا علاقة لها بعلاج البرد، فهى لا تقضى على الفيروس المسبب لتلك النزلات، وبداية من "الكورتيزون" المكون الأساسى بهذه التركيبة، فهو يعمل على الارتفاع الشديد لنسب السكر فى الدم، وكذلك ارتفاع فى ضغط الدم شديد،وهو ما يهدد بخطر شديد على من يستخدمها، ومحذرا من حقنة البرد المزعومة، والتى تحتوى على المسكنات القوية، التى يمكن أن تسبب حساسية شديدا لدى البعض ما يؤدى للوفاة، فضلا عن ضررها المعروف على الكلى والكبد والأوعية الدموية.












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