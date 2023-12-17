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الصحة: توفير وسائل منع الحمل بجميع الوحدات والعيادات المتنقلة بالمدن والقرى

12/17/2023 11:24:28 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الصحة والسكا ، إنها تتيح خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالمجان في جميع الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوحدات الصحية تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالإضافة إلى متابعة الحمل والسونار وذلك من خلال أخصائيين، كما يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.



وقالت الدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إن الوزارة توفر وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة منها طويلة المفعول مثل اللولب النحاسي والهرموني وكذلك كبسولة الإمبلانون نكست كما تم توفير حقن السايانا والتي تم إضافتها مؤخرًا لوسائل تنظيم الأسرة وتؤخذ تحت الجلد لتلبية احتياجات جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض الحاجة غير الملباة.














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